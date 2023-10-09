شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعارض قرار بروكسل وقف المساعدات للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد- أ.ف.ب

أعربت الحكومة الإسبانية، الاثنين، عن «عدم ارتياحها» و«معارضتها» للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم الفصائل الفلسطينية المسلحة، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة الإسبانية: إن وزير الخارجية الإسباني «خوسيه مانويل ألباريس أجرى محادثة هاتفية مع المفوض (الأوروبي أوليفر فارهيلي) للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار».

وأضاف وزير الخارجية أن تعليق المساعدة الأوروبية «تسبب باستياء داخل الحكومة الإسبانية».

كذلك، أوضحت الخارجية أن الباريس طلب من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يدرج موضوع تعليق المساعدة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الثلاثاء.

وكان وليفر فارهيلي أعلن في وقت سابق قرار الاتحاد الاوروبي تعليق كل مساعداته التنموية للفلسطينيين، وإعادة تقييم مجمل البرامج السارية على خلفية الحرب بين إسرائيل والحركات الفلسطينية.