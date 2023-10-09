انت الان تتابع خبر اردوغان يرسل تحذيرا لإسرائيل بشأن غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد أردوغان لهرتسوغ "مواصلة تركيا مساعيها لإنهاء الاشتباكات المثيرة للقلق ولتأمين السلام الدائم".

وشدد أردوغان لنظيره الإسرائيلي على "ضرورة التحلي بضبط النفس".

وأضاف: "ضرب سكان غزة في طريقة عشوائية لن يؤدي سوى الى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".



ونوه إلى أن "إرساء الهدوء في أقرب وقت ممكن يحمل أهمية كبيرة من أجل سلامة المنطقة بأسرها".

ويسعى الجانب التركي للعب دور الوساطة لوقف الحرب الدائرة، من خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس التركي أردوغان، بشكلٍ منفصل، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

