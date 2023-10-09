انت الان تتابع خبر لبنان.. تعطيل للمدارس وأزمة سير ونزوح من الجنوب الى بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن ضمن أبرز التداعيات، قرار وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، "بتعطيل المدارس غدا الثلاثاء، في الأقضية المتاخمة للحدود".

فيما أصدر الجيش اللبناني بيانا دعا فيه "المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".



وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قتل "عددا من المسلحين المشتبه بهم" تسللوا من لبنان".

وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أن "القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية".

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل عنصر من حزب الله باستهداف برج مراقبة في جنوب لبنان، بينما تبنت حركة الجهاد عملية التسلل، ونفى الحزب أي صلة له فيها.

