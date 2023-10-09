انت الان تتابع خبر سقط بهجوم الجنوب.. "حزب الله" اللبناني ينعى أحد عناصره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم (حسام عيترون) من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 10/9/2023".وقال الحزب في بيان: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات "الشهيد القائد الحاج عماد مغنية" في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023، بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

وشهدت حدود جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم، حادث تسلل 4 مسلحين، بعدما تمكنوا من تفجير السياج والدخول إلى داخل إسرائيل، حيث دارت اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "قوات الجيش قتلت اثنين من المتسللين عبر الحدود اللبنانية، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي".

