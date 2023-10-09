شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي للجولة الثامنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، التشكيلة الرسمية للجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتم نشرها على موقع التدوينات القصيرة "إكس" بإختيار الأسطورة البريطانية ألان شيرر.

واختار شيرر الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، في التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2023-2024، بعدما ساهم صلاح في تعادل فريقه مع فريق برايتون بهدفين لكل فريق، بإحرازه هدفي الريدز.

ويتصدر صلاح قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف في البريميرليج هذا الموسم، حيث سجل هدفين لفريق ليفربول في مباراتهما ضد برايتون.

تشكيلة الجولة في الدوري الإنجليزي الممتاز

جون ستون، فان دي فين، ويليام ساليبا، تريبي، عبد الله دوكوري، ريس جيمس، مكتوميمناي، جيمس ماديسون، رحيم سترلينج، ألكسندر إيساك، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وايفرتون

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقام ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون يوم السبت 21 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.