شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يصدم مهاجمه ويحدد طلباته المالية لبيعه بنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي متفتح لبيع البلجيكي روميلو لوكاكو المعار لفريق روما الإيطالي من بداية الموسم وحتى نهايته.

وأشارت التقارير الصحفية، أن نادي تشيلسي، حدد سعر بيع البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الفريق المعار إلى روما الإيطالي، في الصيف المقبل.



رومانو يكشف طلبات تشيلسي لبيع لوكاكو

وكشف الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو"، طلبات نادي تشيلسي الإنجليزي لبيع روميلو لوكاكو إلى فريق روما الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رومانو أن تشيلسي حدد مبلغ 37 مليون جنيه استرليني للتخلي عن خدمات روميلو لوكاكو خلال الصيف المقبل.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، إن هناك اتجاه في نادي تشيلسي للسماح برحيل لوكاكو في العام المقبل 2024، مقابل هذا المبلغ بعد قرار الجهاز الفني للفريق اللندني بعدم حاجته لخدمات اللاعب البلجيكي.

وكان لوكاكو قد انضم لصفوف نادي روما الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

وشارك لوكاكو في 8 مباريات مع روما الإيطالي، خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف.