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مدير مكتب "القاهرة الإخبارية" من غزة: نعيش تحت كتلة من اللهب الصواريخ تسقط في كل مكان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:


قالت منى عوكل مدير مكتب فضائية "القاهرة الإخبارية" في غزة، إنه هناك حصار إسرائيلي كامل مفروض على قطاع غزة.


وأضافت "عوكل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، إنه تم تدمير كل المنطقة السكنية في محيط المستشفى، والآن يتم مسح مربعات كاملة، والتيار الكهربائي مقطوع بالكامل، ولا يوجد مكان آمن في غزة.


وأكدت أن إسرائيل تستخدم سياسة الحزام الناري وتمسح مربعات سكنية بالكامل، وتقوم بضرب الأهداف الخاصة بحركة حماس والمقاومة الفلسطينية ويحاولون جعل غزة منطقة معزولة عن العالم.


وأوضحت أن أكتر من 120 ألف نازح إلى مدارس الأونروا، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني تحاول الوصول إلى الجرحى، مضيفة أن الجميع لا يعلم اين يذهب الأمر كارثي ولا يمكن تخيله، نحن نعيش تحت كتلة من اللهب والصواريخ تسقط في كل مكان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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