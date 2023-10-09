لرفع الروح المعنوية لمنسوبي الجامعة.. "الأزهر" تصرف مكافأة ١٥٠٠ جنيه- (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

قررت جامعة الأزهر، صرف مكافأة قدرها ١٥٠٠ جنيه لجميع العاملين والمنتسبين إليها من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ونص القرار الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه على أن المكافأة تأتي نظرا للجهد المبذول من العاملين ونظرا للظروف الاقتصادية من غلاء المعيشة، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية.

ونص القرار، على أن المكافأة تأتي مساهمة من جامعة الأزهر في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ولرفع الروح المعنوية بما يعود بشكل مباشر على حسن أداء العمل وسرعة الإنجاز.

ونص القرار على أن تصرف المكافأة من المراكز الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفقا للإيرادات.