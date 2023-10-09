مستشار رئيس فلسطين: ما يحدث في قطاع غزة حرب إبادة جماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

وصف المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، ما يجري في قطاع غزة بحرب الابادة الجماعية وتغير ملامح القطاع في أقوى بطش منذ عام النكبة 1948، لافتًا إلى أن كل أنوع الاسلحة تدك قطاع غزة بحراً وجواً بكافة الأصناف والأنواع.

وقال "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أن مدن وأحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض على سبيل المثال منطقة "بيت حانون" في شمال قطاع غزة تم تسويتها بالأرض لم تعد موجودة وتم إخلاؤها من السكان وأحياء كاملة وسط قطاع غزة تم إبادتها.

وأضاف، قائلًا: "ما يجري حرب إبادة والعام لا يحرك ساكنًا،الارهاب الاسرائيلي وصل لاقصى حد والرئيس الفلسطيني يواصل اتصالاته الدبلوماسية الدولية لوقف العدوان الغاشم، على أهمية وقف هذا العدوان الغاشم هدف أول قبل التدرج لملفات أخرى".

وأكمل: "إسرائيل قطعت الكهرباء والماء عن غزة، والأمل الوحيد هو التدخل الدولي، كل الطرق إلى غزة مقطوعة، ومصر تبذل جهدا خارقا للتخفيف عن أهالي غزة، وإيصال المساعدات والمشكلة الأن أن التجول نفسه داخل القطاع صعب جداً".