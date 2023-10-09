5 مصابين في حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 شباب بينهم شقيقان، مساء اليوم الإثنين، في تصادم دراجتين ناريتين في نطاق مركز ناصر شمال بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا بالحادث الذي وقع على طريق دنديل المطار بمركز ناصر، ما أسفر عن إصابة 5 شباب بإصابات مختلفة، جميعهم مقيمون بعزبة النقطة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم إسعاف: أحمد جميل، 15 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات، وأحمد أيمن، 15عامًا، بكدمات متفرقة، وحسن معتز، 25 عامًا، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وشقيقه "هادي"، 24 عامًا، باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وعماد جمال، 30 عامًا، بكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، وحرر محضر بالواقعة.