شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية مستقبل وطن: تزوير توكيلات لمرشح محتمل للرئاسة جريمة مكتملة الأركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحرير توكيلات مزورة من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة جريمة مكتملة الأركان.

وأضاف عبد اللطيف، أن الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والمنظومة تسير بشكل جاد وهناك شفافية مطلقة ومن ثم هذا الأمر يؤكد أن هناك من يريد تعكير صفو العملية الانتخابية.

وتساء أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، هل من الطبيعى أن يزور أحد المرشحين المحتملين للانتخابات توكيلات لخوض العملية الانتخابية، أين النزاهة والشفافية التى ينادي بها هؤلاء؟، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك منز يريد ام يعمل بالمختلفة للقانون.

الجدير بالذكر أنه عثر على 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، وتم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.