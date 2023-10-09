شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى للعدل والمساواة: بيان البرلمان الأوروبى تضمن ادعاءات وأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحزب العربى للعدل والمساواة رفضه القاطع لما جاء به بيان البرلمان الاوربى الذى يحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها أكاذيب لا تستند لأدلة أو شواهد، وأن ما جاء به من مغالطات اعتمدت على شائعات وافتراءات ملأت مواقع التواصل الاجتماعى عبر أذرع إعلامية ممولة لها أجندات معلومة.

وأضاف الحزب العربى للعدل والمساواة إلى أن البرلمان الأوروبى لا يراعى العدالة فى أحكامه ولا يتحرى الحقائق؛ فهناك العديد من الخروقات التى تجرى على ساحة القارة الأوروبية ويغض البرلمان الأوروبى عنها الطرف والخاصة بحقوق الإنسان وما تواجه العديد من الطوائف والفئات من عنصرية واضطهاد.

وأشار الحزب العربى للعدل والمساواة من خلال قياداته ومنتسبيه إلى أن البرلمان الأوروبى يتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية فى حق الفلسطينيين، وما تمارسه الجماعات الإرهابية على بقاع الأراضى العربية السورية واليمنية وغيرها من الدول؛ فقد كان للبرلمان الأوروبى دور سلبى إزاء كل تلك الأحداث ومجرياتها.

وذكر الحزب العربى للعدل والمساواة أن ما أدلى به البرلمان الأوروبى من تصريحات تدل على عوار الرؤية ونقصها؛ حيث أن الحوار الوطنى المصرى يُعد نموذجًا يحتذى به فى الديمقراطية على مستوى العالم، وأن الغرض من هذا البيان يستهدف تعكير حالة السعادة والفرح التى تعم جموع الشعب المصرى بشأن الانتخابات المصرية النزيهة.