شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "اقتصادية النواب": التوكيلات المزورة تخل بالأمن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تحرير أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون.

وقال القطامى، إن هذه الأفعال مخالفة للقانون، وتعد خروجا للنص التشريعي وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، و تخل بالأمن العام، وأن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقارى التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية كبيرة، والهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشاد النائب عمرو القطامى، ببيان وزارة الداخلية الذي أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون في تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

الجدير بالذكر أن مصدر أمنى قد أعلن أنه بتاريخ اليوم 9 الجارى تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.