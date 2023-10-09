أكد العلاقات الاعلامية في ‎"حزب الله"، أن "عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر اليوم هم ثلاثة فقط ولا صحة للاشاعات التي تتحدث عن اعداد غير ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": عدد المجاهدين الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي هم 3 ولا صحة للاشاعات التي تتحدث عن أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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