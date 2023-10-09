اعلن مصدران أمنيان لـ"رويترز" إن حزب الله أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على مقتل أربعة على الأقل من أعضائه في قصف إسرائيلي على لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدران امنيان لرويترز: حزب الله أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على مقتل عناصره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.