أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "حماس طلبت الحرب وستواجه حربا، وعدداً من المسلحين لا يزالون في مناطقنا ونعمل على تصفيتهم".
ولفت نتانياهو، الى أننا "نعمل على تحصين حدودنا مع لبنان والضفة الغربية، ونريد تأمين دعم دولي حتى نتحرك بهامش حرية كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: نعمل على تحصين حدودنا مع لبنان والضفة ونريد تأمين دعم دولي حتى نتحرك بهامش حرية كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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