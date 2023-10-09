الجيش: إصابة ضابط جراء سقوط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش بخراج بلدة رميش

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة".

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