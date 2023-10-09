تعليق الدروس في فروع الجامعة اللبنانية في النبطية وصور وبنت جبيل غدا

اعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، تعليق الدروس والأعمال الإدارية في فروع وشُعب الجامعة اللبنانية في النبطية وصور وبنت جبيل يوم غد الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023. وستصدر الجامعة بيانات لاحقة وفقًا لتطور الأوضاع.

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