سرور: الخبز متوافر ولا أزمة وعلى المواطنين عدم التهافت على الافران

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور أن "الخبز متوافر ولا أزمة للخبز، وعلى المواطنين عدم التهافت على الافران وشراء كميات كبيرة للتخزين، لأن التخزين يؤثر على الطاقة الإنتاجية للأفران، فالطحين موجود والخبز موجود ومتوفر لذلك لا داعي للقلق".

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