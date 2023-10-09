وزيرة الجيش الأميركي: يجب أن يتحرك الكونغرس لضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا

اعلنت وزيرة الجيش الأميركي كريستين ويرموث إن الجيش الاميركي سيحتاج إلى موافقة الكونغرس على تمويل إضافي لضمان أن تلبي خطط وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لإنتاج وشراء الذخيرة احتياجات كل من إسرائيل وأوكرانيا في وقت واحد.

واوضحت ويرموث للصحفيين خلال فعالية عسكرية، بان "الشيء الوحيد المهم حقا، فيما يتعلق بالذخائر على وجه الخصوص وقدرتنا على دعم كل من الإسرائيليين والأوكرانيين في آن واحد، هو التمويل الإضافي من الكونغرس حتى نتمكن من زيادة قدرتنا... على التوسع في الإنتاج". وأشارت إلى أن الجيش لا يزال في "المراحل الأولى" من مراجعة طلبات إسرائيل للحصول على الدعم.

وأدلت الوزيرة الاميركية بهذا التصريح بينما يعاني مجلس النواب من الشلل فعليا إذ يعمل الجمهوريون على اختيار رئيس جديد.

وتعهدت واشنطن بتقديم مساعدات لإسرائيل في أعقاب هجمات حماس، بما في ذلك إرسال ذخائر، ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من المساعدات الأمنية خلال أيام.

وأجرت الولايات المتحدة مراجعات مماثلة لتقييم طلبات المساعدة لأوكرانيا.