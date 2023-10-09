ابو مرزوق: حماس منفتحة على بحث الهدنة مع إسرائيل

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق إن الحركة منفتحة على إجراء مناقشات حول هدنة محتملة مع إسرائيل، بعد أن "حققنا أهدافنا".
وردا على سؤال، اوضح ابو مرزوق "بالتأكيد منفتحون على أي أمور من هذا القبيل. منفتحين على كل الحوارات السياسية".
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