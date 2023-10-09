كنيسة القديس بورفيريوس في غزة اكدت بانها بأفضل حال

اكدت كنيسة القديس بورفيريوس في غزة في بيان، ان كنيسة القديس بورفيريوس في غزة بأفضل حال، وأن الاخبار التي نُشرت عنها ما هي إلا شائعات لا أكثر، نشكر كل من بادر بالسؤال والاهتمام ونطلب من الجميع أن يصلوا لاجلنا".
وفي وقت سابق تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بان القوات الإسرائيلية قصفت اليوم في غزة كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذوكسية.
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