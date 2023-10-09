الرئيس الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف "العدوان الإسرائيلي"

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس محمود عباس طالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية جراء "العدوان الإسرائيلي المتواصل، وخاصة في قطاع غزة". وشدد عباس على "أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة".

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