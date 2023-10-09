«خالص التعازي للأصدقاء في تل أبيب!».. محام مصري يثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب دعمه لـ إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر أحد المحامين، ويدعى هاني سامح، عددا من المنشورات عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، يدعم خلالها الاحتلال الإسرائيلي، بعد تعرضه لهجمات من قبل الفصائل الفلسطينية في عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الأقصى".

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، قال المحامي عبر حسابه: "خالص التعازي للأصدقاء في إسرائيل وكل الإدانة لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، الأمر الذي لاقى رفض كبير ورود فعل وتعليقات هاجمت المحامي على إثر دعمه للكيان الصهيوني."

ولم يكتفي المحامي المثير للجدل بهذا فقط، بل هاجم أنصار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمشير الراحل محمد عبد الحكيم عامر وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، حيث قال: "كانت ومازالت إسرائيل عقدة لليسار المصري وأنهت أسطورة عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ودفنتهما مبكرا مع مشاريعهما الثورية."

وأثارت منشورات المحامي المثير للجدل غصبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا دعم المحامي هاني سامح لإسرائيل، وكذا مهاجمته للفصائل الفلسطينية في العملية العسكرية المسماة بـ "طوفان الأقصى".

كما هاجم المحامي مرتكب واقعة إطلاق النيران على الفوج الإسرائيلي أمس بالإسكندرية، ووصفه بـ "الخائن الوضيع"، وهاجم المحامي الحقوقي الشهير طارق العوضي بسبب تطوع الأخير في الدفاع عن المتهم في الحادث.