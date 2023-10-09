شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش عن التصعيد في غزة: «قلق جداً» ولا شيء يبرر قتل وخطف مدنيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة- (أ ف ب)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أنه «قلق جداً» بعد إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة في أعقاب هجوم «حماس» المباغت، وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

وصرح غوتيريش للصحفيين، بأن «الوضع الإنساني في غزة كان أصلاً متردياً للغاية قبل هذه الأعمال العدائية».

وأضاف: «الآن سيتدهور أكثر وبشكل كبير».

وبدأ غوتيريش خطابه بإدانة شديدة للهجمات الفظيعة التي شنتها «حماس» وجهات أخرى على البلدات والقرى الإسرائيلية في محيط غزة.

وقال «على إسرائيل أن ترى حاجاتها المشروعة لضمان الأمن تتحقق - وعلى الفلسطينيين أن يروا سبيلاً واضحاً يتحقق لإقامة دولتهم»، موضحاً: «لا شيء يمكن أن يبرر هذه الأعمال وقتل وتشويه وخطف مدنيين».

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن بلاده ستفرض «حصاراً كاملاً» على القطاع المحاصر منذ فترة طويلة، وشدّد على أن ذلك يترجم بالنسبة لسكانه البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة بـ«لا كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا غاز. سنعلق كل شيء».

وشدد غوتيريش على أن أعمال العنف الأخيرة هذه لا تأتي من فراغ.

وأضاف: «الحقيقة هي أنها نشأت من صراع طويل الأمد، ولا حل سياسياً في الأفق».

وقال غوتيريش: «بينما أتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، أذكّر إسرائيل أيضاً بأن العمليات العسكرية يجب أن تنفذ باحترام تام للقانون الإنساني الدولي».