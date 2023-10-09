شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يحذر من شن هجوم عشوائي على قطاع غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إسرائيل من شن هجوم «عشوائي» على المدنيين في قطاع غزة في إطار حربها ضد حركة «حماس».

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي أن «ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة». وتحدّث أردوغان أيضاً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان للرئاسة التركية عقب الاتصال مع عباس، أن «أردوغان قال إن تركيا ستواصل بذل الجهود لوضع حد للنزاعات».