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أردوغان يحذر من شن هجوم عشوائي على قطاع غزة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إسرائيل من شن هجوم «عشوائي» على المدنيين في قطاع غزة في إطار حربها ضد حركة «حماس».

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي أن «ضرب سكان غزة بطريقة عشوائية لن يؤدي سوى إلى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة». وتحدّث أردوغان أيضاً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وجاء في بيان للرئاسة التركية عقب الاتصال مع عباس، أن «أردوغان قال إن تركيا ستواصل بذل الجهود لوضع حد للنزاعات».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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