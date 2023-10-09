شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جديد يضرب أفغانستان بقوة 5.1 درجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت مدينة هرات، غربي أفغانستان لهزة أرضية، الاثنين، بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.

وجاءت الهزة الأرضية ضمن تبعات مجموعة من الزلازل التي تضرب المدن الأفغانية طوال الأسبوع الماضي، وأبرزها الهزة الأرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، التي وقعت السبت، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأدى زلزال، السبت، إلى تدمير عدد من القرى الأفغانية وانهيار أكثر 1300 مبنى، ووفاة ما يقرب من 2400 شخص وإصابة قرابة 1000 آخرين.

وعانت أفغانستان 17 هزة أرضية خلال الأسبوع الماضي، بحسب إحصائيات مواقع رصد الزلازل، وتعد من المناطق التي تشهد نشاطاً كبيراً في الهزات الأرضية. وسبق أن عانت أفغانستان كارثة مماثلة العام الماضي بمدنها الشرقية، حيث انهار العديد من البيوت المبنية بالطين والحجارة في المناطق الجبلية، نتيجة هزة أرضية قوية، خلفت ما يزيد على ألف قتيل.