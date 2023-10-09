الجيش النيجيري يقتل 31 مسلحا إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش النيجيري مقتل 31 مسلحا في عمليات مختلفة جرت في المنطقة الشمالية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش إدوارد بوبا في بيان أمس «إن القوات ألقت القبض على 81 آخرين خلال عمليات عسكرية جرت في الأسبوع الماضي».

وأضاف أن القوات حررت ما لا يقل عن 10 أشخاص كانوا محتجزين كرهائن في أيدي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية و»ولاية غرب أفريقيا» التابعة لتنظيم داعش، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا.

يذكر أن الهجمات المسلحة شكلت تهديدا أمنيا رئيسيا في المناطق الشمالية والوسطى بنيجيريا؛ مما أدى إلى وقوع عمليات قتل واختطاف في الأشهر الأخيرة.