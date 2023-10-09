الجيش الصومالي يواصل تصفية فلول الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة الصومالية قتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نوعية جرت بمنطقة «شبيلو» بمحافظة مدغ في ولاية غلمدغ.
وأفاد بيان صادر من وزارة الإعلام الصومالية بأن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم استهداف مركبات كانت تنقل معدات من المتفجرات والأسلحة والأغذية والأدوية وأغراضا أخرى إلى فلول المتمردين.
ويأتي هذا فيما تواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية عمليات تصفية فلول ميليشيات الشباب الإرهابية الذين يختبئون في بعض المناطق القريبة من منطقة «شبيلو».
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