15 طقما حوثيا تخطف نقيب المعلمين اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دان عدد من المنظمات المحلية الحقوقية ونادي المعلمين اليمنيين، إقدام ميليشيات الحوثي على اختطاف رئيس نادي المعلمين، عقب محاصرة منزله.

وقالت مصادر نقابية في النادي، إن 15 طقما حوثيا حاصرت منزل رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، وأطلقت النار قبل اختطافه في صنعاء، ونقلته إلى جهة مجهولة، وأشار المصدر إلى أن عناصر الميليشيات اقتادت التربوي الكميم إلى مكان مجهول، في إطار حملة القمع والترهيب التي تمارسها بحق الكادر التربوي المُطالب بصرف المرتبات المنقطعة منذ سنوات.

وطالب نادي المعلمين اليمنيين في صنعاء ميليشيات الحوثي الانقلابية بسرعة الإفراج عن رئيس النادي، وقالت اللجنة التحضيرية في بيان لها، إن عناصر الحوثي أطلقت النار على سكن الشيخ أبوزيد الكميم رئيس النادي دون وجه حق، وآثار الطلقات واضحة على أماكن متفرقة من سكنه.

وأكد أنه كان ينتظر أن تقوم حكومة صنعاء غير المعترف بها بصرف مرتبات المعلمين بعد 8 سنوات من تعليمهم ملايين الطلاب دون مرتبات، فوجئ بخطف رئيس النادي.

وتعهد النادي بالاستمرار في الإضراب الكامل والشامل عن التعليم، حتى صرف المرتبات، والانتظام بصرفها وصرف مرتبات السنوات الماضية.

ودعت اللجنة كل التربويين إلى التماسك على كلمة سواء، والتمسك بحقوقهم والوقوف بجانب أعضاء اللجنة التحضيرية، وتجاوز الخوف والاستمرار بالمطالبة بالحقوق المشروعة. ودان رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل هجوم ميليشيات الحوثي على منزل رئيس نادي المعلمين بالعاصمة صنعاء واعتقاله. وقال فاضل: ندين بشدة الهجوم على منزل الأستاذ أبوزيد الكميم رئيس نادي المعلمين واعتقاله واقتياده بالقوة.

وأضاف «من قبل سلطة الحوثيين بصنعاء، بسبب مطالبته بحقوق المعلمين المنهوبة من قبلهم، ونحملهم مسؤولية حياته».

وفي السياق، جدد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين بسرعة صرف رواتب المعلمين، في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، والمتوقفة منذ 7 سنوات وبأثر رجعي، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين في مناطق الحكومة الشرعية، ومنحهم حقوقهم الوظيفية المشروعة.

من جهة أخرى، أعلن المشروع السعودي «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات الحوثية، إزالة 730 لغما أرضيا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منذ 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2023.

وقالت غرفة عمليات مشروع مسام، إن الحصيلة التي تمكنت الفرق من إزالتها شملت 5 ألغام مضادة للأفراد، و105 ألغام مضادة للدبابات، و617 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة. وخلال الأسبوع الماضي، قامت فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع بتطهير 214,770 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره منذ إطلاق المشروع منتصف يونيو 2018، إلى 50,347,101 متر مربع من الأراضي اليمنية.

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