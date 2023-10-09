شكرا لقرائتكم خبر 20 قتيلا كرديا في قصف تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس «إن 20 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي (الأسايش) لقوا حتفهم، جراء قصف تركي استهداف أحد مراكزهم، شمال شرقي سوريا».

وأوضح أن القصف أوقع أيضا عشرات الجرحى، بعد استهداف الموقع الكائن في مدينة المالكية قرب الحدود مع تركيا.

وكانت قوات «الأسايش»، أعلنت أمس أن طائرة حربية تركية استهدفت «مركزا لقواتها»، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها.