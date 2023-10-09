اعتقال وزير الدفاع يزيد اشتعال بنغازي الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها جراء الاشتباكات المسلحة في بنغازي، واستمرار انقطاع الاتصالات، مبينة أنها تواصل التحري عن التقارير الواردة بشأن وقوع ضحايا مدنيين.

ونبهت البعثة في بيان لها المنخرطين في الاشتباكات بضرورة احترام التزاماتهم بحماية المدنيين، داعية السلطات في شرق ليبيا إلى إعادة تشغيل جميع الاتصالات بشكل عاجل في بنغازي بعد قطعها منذ اندلاع الاشتباكات يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأكدت أن الحصول عن المعلومات ومشاركتها هو حق من حقوق الإنسان، كما أن الاتصالات تمثل شريان حياة للمدنيين الواقعين في مناطق المواجهات.

على صعيد آخر، قالت مصادر بـالجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر «إن قواته اعتقلت المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة، عقب عودته إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعد غيابه عنها لسنوات».

ونفت مصادر، ما تردد عن قصف منطقة الكويفية بالطائرات المسيرة. وأكدت أن مدينة بنغازي آمنة، ولا توجد أي خروقات أمنية، بعدما تمت السيطرة على ما وصفته بـ«خلية إرهابية» في منطقة السلماني، مشيرة إلى استقرار الوضع الأمني.

وكانت قنوات محلية موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، قد زعمت قصف الجيش الوطني منطقة الكويفية بالطيران، بعد قطع الاتصالات عن المدينة. وتحدثت عن محاولة قوات الجيش استهداف أعضاء من قبيلة العواقير في بنغازي.

وبثت وسائل محلية موالية للجيش، لقطات مصورة تظهر أن الحياة طبيعية في مدينة بنغازي، حيث كانت بعض المحال والمقاهي مفتوحة حتى وقت متأخر.

وسبق أن انشق البرغثي عن الجيش الوطني وانضم للاتفاق السياسي، وتولى حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وأعلن بيان منسوب لقبيلة البراغثة وقوفها إلى جانب المهدي البرغثي، ودعت من وصفتهم بحلفائها التاريخيين ببرقة للتدخل.

وقالت «إنه لا هدف له إلا إعادة تصحيح مسار المؤسسة العسكرية وإرجاعها إلى دورها الرئيس، بوصفها ليست ملكا لشخص»، لكن عبد السلام عبد العاطي، أحد شيوخ القبيلة، طالب في المقابل عبر تصريحات تلفزيونية، بإبعادها عن هذه القضية، لافتا إلى أنها ليست قضية اجتماعية، كون البرغثي عسكريا ويخضع للقانون العسكري.