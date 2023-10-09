شكرا لقرائتكم خبر حقائب شتوية سعودية للمتضررين في فيضانات باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية للمتضررين من الفيضانات بأقاليم البنجاب والسند وخيبر بختونخواه وبلوشستان وجيلجت بلتستان في باكستان، استفاد منها 350 ألف فرد.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ووزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني أنيق أحمد، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني، وعدد من المسؤولين، بمقر سفارة المملكة في العاصمة إسلام آباد.

وأكد السفير نواف المالكي أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، واستمرارا للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في باكستان.

وأوضح مدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد العثماني أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على أربع مراحل، وسيتم توزيع الحقائب الإيوائية والشتوية في 27 منطقة بالأقاليم المستهدفة.