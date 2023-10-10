شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران يجتمع بحزب العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم ممثلو حزب العدل من أعضاء المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، بالمقر الرئيسي لحزب العدل، بوسط القاهرة، واستمر الاجتماع لقرابة خمس ساعات، برئاسة النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، وبحضور عبدالعزيز الشناوي الأمين العام لحزب العدل ونائب مدير الحملة ود. أحمد السيد وحسين هريدي وعبدالغني الحايس وأحمد الغنام وخالد القاضي أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، والكاتب الصحفي د. معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم الحملة ومحمد مطاوع مقرر اللجنة المالية بالحملة المركزية.

تناول الاجتماع كيفية دعم المرشح الرئاسي فريد زهران في الفترة القادمة، كما قدم الحضور تقريرا عن إسهاماتهم الفترة الماضية في الحملة، وأدلى بعضهم بعدة مقترحات تم تدوينها لتصبح جزءا من الخطة التنفيذية خلال الفترة القادمة.

وصرح النائب أحمد القناوي بأن الفترة القادمة تتطلب الكثير من العمل للتعريف بالمرشح لدي قطاعات واسعة من الشعب المصري، وضرورة إبراز أهم النقاط التي يتضمنها برنامجه الانتخابي .

كما صرح محمد مطاوع مقرر اللجنة المالية المركزية للحملة بأن حزب العدل لن يدخر جهدا في دعم المرشح ماليا ولوجستيا، تنفيذا لقرارات الهيئة العليا للحزب.