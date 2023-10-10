شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران يجتمع بحزب العدل والان مع تفاصيل الخبر
تناول الاجتماع كيفية دعم المرشح الرئاسي فريد زهران في الفترة القادمة، كما قدم الحضور تقريرا عن إسهاماتهم الفترة الماضية في الحملة، وأدلى بعضهم بعدة مقترحات تم تدوينها لتصبح جزءا من الخطة التنفيذية خلال الفترة القادمة.
وصرح النائب أحمد القناوي بأن الفترة القادمة تتطلب الكثير من العمل للتعريف بالمرشح لدي قطاعات واسعة من الشعب المصري، وضرورة إبراز أهم النقاط التي يتضمنها برنامجه الانتخابي .
كما صرح محمد مطاوع مقرر اللجنة المالية المركزية للحملة بأن حزب العدل لن يدخر جهدا في دعم المرشح ماليا ولوجستيا، تنفيذا لقرارات الهيئة العليا للحزب.
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