الجامعة الاسلامية - صور تعطل غدا نظرا إلى الظروف الأمنية المستجدة

أفادت "الجامعة الاسلامية" في بيان، أن "نظرا إلى الظروف الأمنية المستجدّة، تعطّل الجامعة الإسلاميّة في لبنان - فرع صور، إداريا وأكاديميا الثلاثاء في ١٠ تشرين أول ٢٠٢٣، على أن تستأنف الدروس والدوام الإداري الأربعاء،
كما تؤجل إمتحانات الدّخول للإختصاصات التي كانت مقرّرة غدا إلى موعد يحدد لاحقا.
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