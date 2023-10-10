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ولي العهد السعودي يبلغ الرئيس الفلسطيني بأن المملكة ستواصل دعمها للفلسطينيين

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أكد الأمير للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المملكة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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