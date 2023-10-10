ولي العهد السعودي يبلغ الرئيس الفلسطيني بأن المملكة ستواصل دعمها للفلسطينيين

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المملكة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن السعودية تبذل جهودا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.

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