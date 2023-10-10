الرئاسة المصرية: السيسي وأردوغان يحثان حماس وإسرائيل على إنهاء العنف فورا

اعلنت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حثا حماس وإسرائيل على إنهاء العنف فورا وحماية المدنيين. واوضح متحدث باسم الرئاسة إن الزعيمين اتفقا في مكالمة هاتفية على ضرورة عدم تعريض المدنيين لمزيد من المخاطر والخسائر في الأرواح.

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