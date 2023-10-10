الجيش الإسرائيلي: نركز جهودنا على غزة ولكننا متأهبون على الحدود الشمالية

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي باننا "نركز جهودنا على غزة ولكننا متأهبون على الحدود الشمالية، وعيوننا مفتوحة على كل الجبهات".
ولفت ادرعي في تصريح تلفزيوني، الى ان "عناصر حماس داخل إسرائيل سيقتلوا جميعا، ونحن نشتبك مع عناصر حماس في إسرائيل وقتلنا مئات منهم". واشار الى ان "حماس تتحمل مسؤولية عدم وجود خدمات وبنية تحتية في غزة، كما ان عناصر حماس أضرموا النيران بمنازل المدنيين في إسرائيل".
واوضح بان "مئات من عناصر حماس تحت أنقاض المباني التي قصفناها بغزة، وحماس تتحمل مسؤولية عدم وجود خدمات وبنية تحتية في غزة". وتابع: "سنستخلص الكثير من الدروس مما وقع وجيشنا قوي".
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