سرايا "القدس"- كتيبة طولكرم تنفذ عملية تسلل ناجحة الى داخل مستوطنة عناب وتقتحم برجها العسكري

اعلنت سرايا "القدس" - كتيبة طولكرم بانه "ضمن معركة طوفان الأقصى البطولية وأمام تصاعد جرائم الاحتلال المجرم على أهلنا الصابرين الصامدين في غزة الصمود والبطولة والفداء فقد قررت سرايا "القدس" -كتيبة طولكرم تصعيد عملياتها العسكرية ضد اسرائيل".
وتابعت سرايا "القدس" في بيانها، "لقد تمكنت بعون الله وقوته وفي عملية نوعية معدة مسبقاً إحدى مجموعاتنا الهجومية من تنفيذ عملية تسلل ناجحة الى داخل مستوطنة عناب واقتحام البرج العسكري في المستوطنة، والسيطرة عليه، واستهداف عدد من المستوطنين وإصابة أحدهم بشكل مباشر ومقتله."
وأضافت السرايا: "كما أطلق مجاهدونا صفارات الانذار لخلق حالة من الرعب و التغطية على انسحابهم، فيما قامت المجموعات الأخرى بعمليات إطلاق نار واستهداف مكثفة للمستوطنة لتأمين خروج المجموعة المقتحمة."
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