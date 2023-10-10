«صور الدمار في غزة هي البداية فقط».. نتنياهو: أدعو لحكومة طوارئ مثل بيجن في حرب 1967

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأيام المقبلة ستكون "قاسية"، داعيا قادة المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تليفزيونية اليوم الاثنين،: "أيام صعبة تنتظرنا، وأدعو قادة المعارضة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مثلما فعل مناحم بيغن في حرب الأيام الستة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "العملية الثانية التي تجري الآن هي الانتقال إلى هجوم مكثف ضد حماس بقوة لم تشهدها من قبل.. والعملية الثالثة هي تحصين الجبهة الداخلية في الضفة والحدود مع لبنان والمرحلة الرابعة هي الاستمرار بالحصول على دعم دولي".

وأكد نتنياهو أن هذه الحرب "فرضت علينا وأنها حرب ستحدد مصيرنا".

ووصف رئيس الوزراء حركة "حماس" بأنها "داعش"، قائلاً: "سننتصر عليها كما انتصروا على داعش"

وأكد نتنياهو أن "كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار"، مطالبا الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة".

وأشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس، هي البداية لما هو قادم."

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هناك الكثير من الأخبار الزائفة لإخافتنا ثل الحديث عن العشرات من الأنفاق لداخل إسرائيل، والأنباء عن إبلاغ المخابرات المصرية لنا بهجوم حماس مسبقا".