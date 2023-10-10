انت الان تتابع خبر في غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة أن "الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا، منهم 140 طفلا و105 نساء و3726 جريحا" منذ بداية القصف.

هذا وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن إسرائيل تتعمد قصف المشافي والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرك للجم عدوانها.



وأطلقت "حماس" فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.