هل هناك علاقة بين طوفان الأقصى واتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي؟.. عمرو موسى يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

رد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على سؤال بشأن هل هناك علاقة بما يحدث حاليا في فلسطين وهجوم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل واتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي؟.

قال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الاثنين، إن حديث بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن أن عملية "طوفان الأقصى" جاءت بهدف عرقلة اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يستند لأسس واقعية، موضحًا أن السعودية لها موقف مهم، وأنها في مفاوضاتها مع أمريكا كانت تتخذ موقف مع ما يجب أن يتخذ في إطار القضية الفلسطينية من المسائل الأصولية الأساسية لحل القضية الفلسطينية.

وأكد عمرو موسى، أنه لا يعتقد أن ما نشر عن اتفاق تطبيع السعودي الإسرائيلي برعاية أمريكية سيكون بهذه السهولة.

فيما أشار موسى إلى أن النهج الذي تتخذه الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى صدام عسكري ودموي، من الممكن أن تحرق المنطقة كلها.