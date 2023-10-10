اخبار العالم

عمرو موسى: مصر تلعب دورا رئيسيا لخفض التوتر فى الأراضي المحتلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أن مصر عليها التدخل ولفت نظر إسرائيل، إلى عدم جدوى السياسة الصعبة والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الحالية.

وشدد على أهمية توقف عدم التسامح الديني الذي تنتهجه العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، منوهًا أن حدوث مجرد صلح وتهدئة، مع استمرار الأوضاع الإسرائيلية على ما هي عليه، بمثابة حرق في البحر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا