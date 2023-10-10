عمرو موسى: مصر تلعب دورا رئيسيا لخفض التوتر فى الأراضي المحتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أن مصر عليها التدخل ولفت نظر إسرائيل، إلى عدم جدوى السياسة الصعبة والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الحالية.

وشدد على أهمية توقف عدم التسامح الديني الذي تنتهجه العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، منوهًا أن حدوث مجرد صلح وتهدئة، مع استمرار الأوضاع الإسرائيلية على ما هي عليه، بمثابة حرق في البحر.