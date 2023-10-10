عمرو موسى على فكرة دفع الشعب الفلسطيني الى التهجير لسيناء: لن يقبلوا بوطن بديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

رد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على فكرة دفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الى التهجير لسيناء، قائلا : "الفلسطينيون لن يقبلوا بوطن بديل والشعب الفلسطيني دخل في مقاومة شديدة ضد الاحتلال".

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الاثنين، أن الغرب مطالب بأن تغير إسرائيل من سياستها وهذه مسئولية، مضيفًا: يجب على الغرب دراسة الأمر بدقة والتفكير بسياسة سليمة في الأمر، وعواقب ما يحدث في قطاع غزة.

وأوضح عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن فلسطين دخلت في مسار مقاومة ضخمة، مشيرًا إلى أنه غير صحيح أن كل دول الغرب تدعم إسرائيل، إذ هناك بعض الدول تدعم فلسطين.