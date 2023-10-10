اتحاد منتجي الدواجن: تخفيض 15% على سعر طبق البيض و65% جنيهًا لكيلو الدواجن الحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال ثروت الزيني رئيس إتحاد منتجي الدواجن، إن المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع، بدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة، لتحديد آليات التنفيذ منذ الخميس الماضي.

وأضاف "الزيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ إعتباراً من يوم السبت الأسبوع القادم، وتشمل تخفيضات في قطاع الدواجن تخفيض 15% لطبق بيض المائية، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون بـ65 جنيها، والمجمدة 100 جنيهاً.

وأوضح أن إحتياجات القطاع شهريا ً 700 ألف جنيهاً من الأعلاف منها 500 ألف طن ذرة و200 ألف فول صويا، ومن ثم يجب توفير التدابير الدولارية واحتياجات القطاع خلال هذه الفترة، لأن صناعة الدواجن صناعة حية وبها إكتفاء ذاتي وتحتاج لتلك الاستمرارية ودوران العملية الانتاجية، مؤكدًا أن توافر الدولار هو الأساس لتخفيض الأسعار واستمرارية القطاع في المبادرة وهو ما وعدت به الحكومة والبنك المركزي.

وطالب رئيس اتحاد منتجى الدواجن بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزي، لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة تساعد في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة ودعمها، كونها صناعة محلية بها إكتفاء ذاتي.