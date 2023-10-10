أمين "الغرف التجارية": توفير السلع في القرى والمحافظات ضمن مبادرة "خفض أسعار السلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الاسعار، انها عبارة عن مبادرة تكاملية بين القطاع الخاص والحكومة، حيث أن القطاع الخاص قطع جزء كبير من هامش ربحه في إطار تكاملي.

وأضاف أنه تمت دراسة كافة بنود التكاليف المؤثرة على السلع في كل صنف وتأثيره على سعره النهائي سواء من جهة المكون الأجنبي وتكلفة الرسوم وغيرها، ومن ثم تأثيرها وعلاج هذا المؤثر الذي ينعكس على سعر السلع النهائي للمستهلك.

وأكد "عز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أن هذه المبادرة من المنبع، بالتكامل بين المنتج وحتى أصغر بقالة في أصغر قرية، ولا يحتاج المواطن التوجه لمعارض بعينها أو شوادر ولكن ستكون متوفرة في كافة السلاسل الغذائية، وسوف يتم طباعة السعر على العبوات كحد أقصى يمكن البيع به ويمكن النزول بالسعر لكن لا يمكن تجاوز السعر المطبوع

وأوضح أن نسب الخفض ستصل في سلعة الفول إلى 25.6% تخفيضات في سعر الفول، والعدس 21%، والمكرونة 18%، ومنتجات الألبان 15%، والزيوت 15 إلى 18%، كما توصلنا لتخفيضات من 15 إلى 25% في أسعار السلع التي تدخل ضمن المبادرة وستكون على مستوى الجمهورية.