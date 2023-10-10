متحدث الوزراء: الدولة ستضرب بيد من حديد على من يخالف مبادرة خفض أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت بعض الإجراءات التي ستساعد في خفض الأسعار والمستهلك سيشعر بالتخفيضات التي ستحدث على 7 سلع بداية من يوم السبت المقبل وهي سلع السكر وزيت المائدة "الخليط" والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة.

قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الجديدة لخفض أسعار السلع تمت بالتوافق مع المصنعين والمنتجين وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية ولا عودة للتسعير الجبري، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات.

وأوضح المستشار سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، مساء الأحد، أنه سيدون على كل عبوة سعر الحد الأقصى لكل سلعة ضمن مبادرة السلع الـ7 ، مؤكدًا أن الاسعار التي تم التوصل إليها توافقية دون إجبار على التجار.

وأضاف أنه سيكون هناك حوار مباشر مع التجار والصناع وغرف التجارة والصناعة للتوصل الى حلول لمسألة تضخم أسعار السلع الأساسية التي تمثل ارتفاع أسعارها شاغل رئيسي للشارع المصري.

وأكد على أن السلاسل الكبرى ستلتزم بتطبيق هذه الأسعار، والحكومة لن تتهاون مرة أخرى في التلاعب بالأسعار والجهات الرقابية ستتخذ إجراءاتها وتدابيرها نحو المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، والدولة قامت بكل اللازم لخفض التكلفة وزيادة المعروض من السلع، متابعًا: "في حالة المخالفة الدولة ستضرب بيد من حديد على المخالفين ونرجو من السادة المواطنين الإبلاغ وتقديم شكوى لمنظومة الشكاوى او جهاز حماية المستهلك إذا وجود أي مخالفات، لأن ما يحدث ليس تسعير جبري ولكن توافقي بناء على قرارات اتخذتها الدولة".