بايدن: "من المرجّح" وجود أميركيين في عداد الرهائن المحتجزين لدى حماس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه "من المرجّح" وجود مواطنين أميركيين في عداد الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس في هجومها المباغت على جنوب إسرائيل السبت وتحتجزهم حالياً في قطاع غزة، مؤكّداً أنّ إدارته تتعاون مع الدولة العبرية من أجل تحريرهم.
واوضح بايدن في بيان، إنّ 11 مواطناً أميركياً على الأقلّ قُتلوا في الهجمات "المفجعة" التي شنّتها الحركة الفلسطينية المسلّحة، مؤكّداً أنّ "سلامة المواطنين الأميركيين - سواء في الداخل أو الخارج - هي أولويتي القصوى كرئيس".
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