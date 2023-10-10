البنتاغون: الدعم الأميركي لإنقاذ الرهائن سيقتصر على مد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية ولن يتضمن تدخلا أميركيا على الأرض

اكد مسؤول في البنتاغون بان "الدعم الأميركي لإنقاذ الرهائن سيقتصر على مد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية ولن يتضمن تدخلا أميركيا على الأرض". ولفت المسؤول في البنتاغون في حديث لقناة "الحرة"، الى ان وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن وجه القوات الأميركية للمباشرة بوضع خطط وتقديم الدعم الاستخباراتي فورا للجيش الإسرائيلي للمساعدة في تحرير الرهائن. واشار الى ان أوستن عرض على نظيره الإسرائيلي المساعدة في التخطيط لإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

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