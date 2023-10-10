"شيفرون" أوقفت الإنتاج في منصة تمار لاستخراج الغاز قبالة إسرائيل تنفيذًا لتوجيهات الحكومة

أعلنت متحدّثة باسم شركة النّفط الأميركيّة العملاقة "​شيفرون​"، في بيان، أنّ "الشّركة تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بوقف الإنتاج في منصة تمار" لاستخراج ​الغاز الطبيعي​ الواقعة قبالة السّواحل الإسرائيليّة، وذلك في أعقاب عمليّة "طوان الأقصى" الّتي أطلقتها حرك "حماس" السّبت الماضي.

وأوضحت أنّ الشّركة ستواصل إمداد العملاء في إسرائيل والمنطقة من منصة ليفياتان، مشدّدةً على أنّ "أولويّتنا هي سلامة فرقنا وسكان المناطق حيث نعمل، وحماية البيئة ومنشآتنا".

يُذكر أنّ في العام 2021، أمرت ​الحكومة الإسرائيلية​ "شيفرون" بإغلاق منصّة تمار، في خضم موجة أعمال عنف.